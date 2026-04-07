Meistbesuchte Museen 2025: Ein vorläufiger Höhepunkt?

200 Millionen Menschen gingen 2025 in eines der großen Kunstmuseen der Welt: Das ergibt die Statistik des Fachmagazins The Art Newspaper, das jedes Jahr die Besuchszahlen der Museen weltweit erhebt und eine Liste der "Top 100" erstellt.

Mit dieser Zahl ist der Zulauf zu Kunstmuseen insgesamt relativ stabil. Die Gesamtzahl liegt aber weiter mehr als zehn Prozent unter dem Level des Prä-Pandemie-Jahres 2019, in dem man 230 Millionen Museumsbesucherinnen weltweit zählte.

Die Aufholjagd der Institutionen gestaltet sich laut der Erhebung weltweit sehr unterschiedlich: So verbuchte das Nationalmuseum in Seoul, Korea, 2025 einen Besucherzuwachs um 70 Prozent, von 3,8 Millionen im Jahr 2024 auf 6,5 Millionen 2025 (im Frühjahr "25 war in dem Museum übrigens eine große "Wien 1900"-Schau mit Meisterwerken von Klimt & Co zu sehen gewesen). Chinas staatliche Museen lieferten ihre Zahlen nicht zeitgerecht und sind deswegen in der Statistik nicht vertreten; laut den Autoren wären aber mehrere chinesische Museen in den Top Ten gezählt worden.

Zahlen lieferten allerdings russische Museen - und auch sie vermeldeten fette Zuwächse, ungeachtet des Ukraine-Krieges und des damit einhergehenden Besucherminus aus dem Westen. So rangiert das Staatliche Russische Museum in St. Petersburg mit 5 Millionen Besuchen auf Platz 6 der Liste, die Eremitage, ebenfalls in St. Petersburg, mit 3,85 Millionen auf Platz 11.