Der erfahrene Kunsthistoriker Christophe Leribault übernimmt die Leitung des krisengeplagten Pariser Louvre. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ernannte Leribault zum neuen Direktor des meistbesuchten Museums der Welt, wie Regierungssprecherin Maud Bregeon nach einer Kabinettsitzung sagte.

Leribault habe ein sehr solides Profil und sei unter seinen Kollegen und Kolleginnen anerkannt. Der Präsident habe Vertrauen in den Kunsthistoriker, der nach Monaten der Krise Ruhe in den Louvre bringen soll, sagte die Sprecherin.