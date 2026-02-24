Direktorin des Louvre: Laurence des Cars tritt zurück

Nach dem Einbruch im Louvre und wegen weiterer Missstände hat die Direktorin des Museums ihren Rücktritt eingereicht. Wie der Élysée-Palast in Paris am Dienstag mitteilte, nahm Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Rücktrittsgesuch von Laurence des Cars an. Der Élysée schrieb in einer Mitteilung von einem „Akt der Verantwortung“. Dieser erfolge in einem Moment, in dem das meistbesuchte Museum der Welt zur Ruhe kommen müsse und neue Impulse brauche, um die großen Herausforderungen mit Blick auf Sicherheit und Modernisierung anzugehen.

Zuletzt hatte eine parlamentarische Untersuchungskommission ein „systematisches Versagen“ der Leitung des Pariser Museums konstatiert, das mitverantwortlich für den spektakulären Kronjuwelen-Diebstahl vom vergangenen Oktober gewesen sei. Damals hatten vier Männer einen Teil der französischen Kronjuwelen im Materialwert von 88 Millionen Euro gestohlen. Die Beute wurde bis heute nicht gefunden.