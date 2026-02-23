Der tief gefallene Ex-Prinz Andrew hing (kurz) als Foto im Louvre

Es ist das Bild zum Absturz: Andrew Mountbatten-Windsor auf der Rückbank eines Autos, die Augen weit aufgerissen: Das Pressefoto zeigt den gefallenen Ex-Prinzen Andrew, wie er nach kurzer Festnahme in der Affäre um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vergangene Woche die Polizeistation verlässt.

Das Bild ging um die Welt. Aufgenommen wurde es vom Reuters-Mitarbeiter Phil Noble. Der Fotograf konnte Andrew ablichten, als dieser im Wagen aus der Polizeidienststelle Aylsham in Norfolk eskortiert wurde.

Und er schaffte es am Montag auch in den Louvre in Paris. Jedenfalls kurzzeitig.