Der tief gefallene Ex-Prinz Andrew hing (kurz) als Foto im Louvre

Offenbar im Schock erstarrt, mit weit aufgerissenen Augen: Das Pressefoto, das den ehemaligen Prinzen nach seiner Befragung durch die Polizei zeigt, ging um die Welt - und schaffte es nun auch in den Louvre. Zumindest kurz.
23.02.2026, 17:11

A picture of Andrew Mountbatten Windsor put up by activists in the Louvre, in Paris

Es ist das Bild zum Absturz: Andrew Mountbatten-Windsor auf der Rückbank eines Autos, die Augen weit aufgerissen: Das Pressefoto zeigt den gefallenen Ex-Prinzen Andrew, wie er nach kurzer Festnahme in der Affäre um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vergangene Woche die Polizeistation verlässt. 

Das Bild ging um die Welt. Aufgenommen wurde es vom Reuters-Mitarbeiter Phil Noble. Der Fotograf konnte Andrew ablichten, als dieser im Wagen aus der Polizeidienststelle Aylsham in Norfolk eskortiert wurde.

Und er schaffte es am Montag auch in den Louvre in Paris. Jedenfalls kurzzeitig.

Zwei ältere Männer sitzen in einem Auto, einer davon auf dem Beifahrersitz mit überrascht wirkendem Gesichtsausdruck.

Das Original

Aktivisten hatten das Foto golden gerahmt und aufgehängt, darunter war der Titel  zu lesen: „Jetzt schwitzt er – 2026“.  

Das bezieht sich auf eine frühere Aussage Andrews, er könne nach einer Adrenalin-Überdosis aus dem Falkland-Krieg nicht mehr schwitzen. 

Das  Foto wurde nach 15 Minuten wieder abgehängt. Genug Zeit freilich, um die Aktion zu fotografieren und via Social Media um die Welt zu schicken. Ein zweites Mal. 

Der Absturz von Ex-Prinz Andrew: Eine Chronologie
kurier.at, kob 

