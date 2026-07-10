Vier Tage in Florenz: Die besten Tipps
Von den Uffizien bis zum Eissalon: Was man ansehen, kosten und wo man wohnen sollte in Florenz.
DONNERSTAG
1. Ponte Vecchio
Das Wahrzeichen von Florenz: Spaziergang über die berühmte Brücke und durch die Altstadt genießen.
2. Spezialitäten probieren
Schiacciata, ein typisch toskanisches Fladenbrot, verkosten. Und Torta della Nonna.
Via Borgognissanti 92/Rosso
3. David bewundern
Die berühmte Statue von Michelangelo in der Galleria dell’Accademia ist Pflicht.
4. Toskanische Küche
Pasta & Co nach italienischer Tradition, modern interpretiert. Genuss mit Atmosphäre.
FREITAG
5. Uffizien
Eines der wichtigsten Kunstmuseen der Welt, etwa mit Botticellis „Geburt der Venus“.
6. Kult-Café
Im Vivoli genießt man den herrlichen Affogato al caffè, also Espresso mit Vanilleeis.
7. Villa La Pietra
Renaissance-Villa mit Garten und Kunst (Voranmeldung!). Ist auch Campus der NYU.
8. Dinner-Time
Hervorragend essen und wohlfühlen im Kellerlokal Ristorante Buca Dell’Orafo.
SAMSTAG
9. Palazzo Vecchio
Prachtvoller Palast und Medici-Residenz mit dem eindrucksvollen Saal der Fünfhundert.
10. Rooftop Bar
Einen Aperol über den Dächern der Stadt genießen im Plaza Hotel Lucchesi.
11. Dom von Florenz
Ein Muss: der berühmte Duomo di Firenze, also die Santa Maria del Fiore-Kathedrale.
12. Romantisch
Tolles Ambiente und bestes Seafood im Restaurant Hostaria da Fulvio.
Via Sant'Agostino 12
SONNTAG
13. Konditorei
In der traditionsreichen Pasticceria Dolci e Dolcezze toskanisches Gebäck verkosten.
Piazza Cesare Beccaria 8/R
14. Piazzale Michelangelo
Der schönste Ausblick auf die Stadt. Mit der Kirche San Miniato al Monte.
15. Giardino delle Rose
Gleich unterhalb des Piazzale: der Rosengarten von Florenz, eine blumige Oase.
16. Florentiner Steak
Im BucaLapi, einem der ältesten Restaurants der Stadt, das berühmte Steak essen.
HOTELTIPPS
17. La Torre del Cestello
Schnuckeliges Bed & Breakfast-Boutique Hotel mit Historie in bester Lage bei der Ponte Vecchio.
latorredelcestello.it
18. Hotel degli Orafi
Schickes Vier-Sterne-Hotel in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Toller Frühstückssaal, Rooftop-Bar.
hotelorafi.it
19. Four Seasons Hotel Firenze
Luxuriöse Bleibe in einem Palast aus dem 15. Jh. mit großem Garten. Michelin-Sterne-Restaurant und türkisches Bad.
fourseasons.com/florence
Kommentare