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Reise

Vier Tage in Florenz: Die besten Tipps

Von den Uffizien bis zum Eissalon: Was man ansehen, kosten und wo man wohnen sollte in Florenz.

Alexander Kern

von Alexander Kern

10.07.26

DONNERSTAG

1. Ponte Vecchio

Das Wahrzeichen von Florenz: Spaziergang über die berühmte Brücke und durch die Altstadt genießen.

2. Spezialitäten probieren

Schiacciata, ein typisch toskanisches Fladenbrot, verkosten. Und Torta della Nonna.

Via Borgognissanti 92/Rosso

3. David bewundern

Die berühmte Statue von Michelangelo in der Galleria dell’Accademia ist Pflicht.

galleriaaccademiafirenze.it

4. Toskanische Küche

Pasta & Co nach italienischer Tradition, modern interpretiert. Genuss mit Atmosphäre.

ristoranteoliviero.com

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©Katjana Lacatena

FREITAG

5. Uffizien

Eines der wichtigsten Kunstmuseen der Welt, etwa mit Botticellis „Geburt der Venus“.

uffizi.it

6. Kult-Café

Im Vivoli genießt man den herrlichen Affogato al caffè, also Espresso mit Vanilleeis.

vivoli.it

7. Villa La Pietra

Renaissance-Villa mit Garten und Kunst (Voranmeldung!). Ist auch Campus der NYU.

lapietra.nyu.edu

8. Dinner-Time

Hervorragend essen und wohlfühlen im Kellerlokal Ristorante Buca Dell’Orafo.

bucadellorafo.it

SAMSTAG

9. Palazzo Vecchio

Prachtvoller Palast und Medici-Residenz mit dem eindrucksvollen Saal der Fünfhundert.

palazzovecchioflorence.com

10. Rooftop Bar

Einen Aperol über den Dächern der Stadt genießen im Plaza Hotel Lucchesi.

hotelplazalucchesi.it

11. Dom von Florenz

Ein Muss: der berühmte Duomo di Firenze, also die Santa Maria del Fiore-Kathedrale.

duomofirenze.it

12. Romantisch

Tolles Ambiente und bestes Seafood im Restaurant Hostaria da Fulvio.

Via Sant'Agostino 12

Palazzo Vecchio Clock Tower in Florence, aerial view of Palazzo Vecchio in Florence, Historically and Culturally Rich Italian Town Florence, Firenze - Aerial view of the city of Florence, Popular tourist destination in the world
©Getty Images/Guven Ozdemir/istockphoto

SONNTAG

13. Konditorei

In der traditionsreichen Pasticceria Dolci e Dolcezze toskanisches Gebäck verkosten.

Piazza Cesare Beccaria 8/R

14. Piazzale Michelangelo

Der schönste Ausblick auf die Stadt. Mit der Kirche San Miniato al Monte.

florence-museum.com

15. Giardino delle Rose

Gleich unterhalb des Piazzale: der Rosengarten von Florenz, eine blumige Oase.

museos.com

16. Florentiner Steak

Im BucaLapi, einem der ältesten Restaurants der Stadt, das berühmte Steak essen.

bucalapi.com

HOTELTIPPS

17. La Torre del Cestello 
Schnuckeliges Bed & Breakfast-Boutique Hotel mit Historie in bester Lage bei der Ponte Vecchio.
latorredelcestello.it

18. Hotel degli Orafi
Schickes Vier-Sterne-Hotel in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Toller Frühstückssaal, Rooftop-Bar.
hotelorafi.it 

19. Four Seasons Hotel Firenze
Luxuriöse Bleibe in einem Palast aus dem 15. Jh. mit großem Garten. Michelin-Sterne-Restaurant und türkisches Bad.
fourseasons.com/florence

(kurier.at, Ak)  |  Stand:
Alexander Kern

Über Alexander Kern

Geboren in Wien, war Chefredakteur verschiedener Magazine und stand im Gründungsteam des Seitenblicke Magazins des Red Bull Media House. 12 Jahre Chefreporter bzw. Ressortleiter Entertainment. Schrieb für 110%, das Sport- und Lifestyle-Magazin von Die Presse. Seit 2020 Redakteur der KURIER Freizeit mit Reportagen, Kolumnen, Texten zu Kultur, Gesellschaft, Stil, Reise und mehr. Hunderte Interviews, von Beyoncé und Quentin Tarantino über Woody Allen und Hugh Grant bis Jennifer Lopez und Leonardo DiCaprio sowie in der deutschsprachigen Kulturszene. Reportagen vom Filmfestival Cannes bis zur Fashionweek Berlin. Schreibt im KURIER jeden zweiten Dienstag die Kolumne „Alexanders Showtime“. Liebt Kino, Literatur und Haselnusseis.

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