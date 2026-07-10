Vier Tage in Florenz: Die besten Tipps

Pasta & Co nach italienischer Tradition, modern interpretiert. Genuss mit Atmosphäre.

Die berühmte Statue von Michelangelo in der Galleria dell’Accademia ist Pflicht.

Schiacciata, ein typisch toskanisches Fladenbrot, verkosten. Und Torta della Nonna.

Das Wahrzeichen von Florenz: Spaziergang über die berühmte Brücke und durch die Altstadt genießen.

FREITAG

5. Uffizien

Eines der wichtigsten Kunstmuseen der Welt, etwa mit Botticellis „Geburt der Venus“.

uffizi.it

6. Kult-Café

Im Vivoli genießt man den herrlichen Affogato al caffè, also Espresso mit Vanilleeis.

vivoli.it

7. Villa La Pietra

Renaissance-Villa mit Garten und Kunst (Voranmeldung!). Ist auch Campus der NYU.

lapietra.nyu.edu

8. Dinner-Time

Hervorragend essen und wohlfühlen im Kellerlokal Ristorante Buca Dell’Orafo.

bucadellorafo.it