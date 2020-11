Überlegungen zum Home-Button: Wo ist man eigentlich zu Hause?

Günter Waldorf, Mitbegründer des längst legendären Forum Stadtpark in Graz, war auch Mitherausgeber der Literaturzeitschrift manuskripte: Für die Titelseiten porträtierte er u. a. die zentralen Autoren, darunter 1966 in Pop-Art-Manier Peter Handke mit Sonnenbrille.

Als Maler faszinierten ihn die sanften Hügel mit ihren Äckern. Im Lauf der Zeit verschwand die Perspektive, die Felder wurden zu rechteckigen Farbflächen. Auch die zunächst windschief in die Landschaft gesetzten Bauernhäuser wurden immer abstrakter: Günter Waldorf reduzierte sie auf die prototypische Grundform mit Satteldach – ohne Türen und Fenster – und schließlich auf ein schlichtes Fünfeck.

Mit der Reduktion des Einfamilienhauses auf den Symbolcharakter beschäftigt sich auch der 1969 in Schwaz geborene, seit 1993 in Wien lebende Grafikdesigner und Künstler Jürgen Bauer: Er baut „sein“ Haus (mit fünf gleich langen Seiten) aus vier Quadraten, zum Quadrat angeordnet, und zwei halben Quadraten, also gleichschenkeligen Dreiecken, die den Giebel bilden. Seine Ausstellung im Bildraum 07 nennt sich daher auch „Vier Ganze und zwei Halbe“.

Bauer geht es also nicht so sehr, wie Waldorf, um die Abstraktion, sondern um die Konstruktion beziehungsweise auch Dekonstruktion. Und um die Transformation eines Symbols zum Icon in der digitalen Welt. Die Play-Taste im YouTube-Logo, ein gleichseitiges Dreieck als „Pfeil“, sieht genauso aus wie auf dem analogen Cassettenrecorder vor 40 Jahren. Und die puristische Form des Hauses wurde zum Home-Button: Wenn man ihn antippt, gelangt man flugs zum Ausgangspunkt.