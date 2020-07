Tyler Mitchell: Visionen einer unbeschwerten Welt

Im September 2018 schoss der damals erst 23 Jahre alte Tyler Mitchell als erster afroamerikanischer Fotograf das Cover in der über 100-jährigen Geschichte der US-Ausgabe der Modezeitschrift "Vogue". Es zeigt die (schwarze) Pop-Sängerin Beyoncé mit einer üppigen Blumenkrone und in einem weißen Kleid von Gucci – wunderschön. Dieses mittlerweile legendäre und andere Bilder dieser Session machten Tyler Mitchell zu einem der wenigen international anerkannten Fotografen mit afroamerikanischen Wurzeln, die in der üblicherweise weiß codierten Welt der Mode-Fotografie Fuß fassen konnten.

Nun veröffentlicht der im US-Bundesstaat Georgia aufgewachsene Künstler mitten in die Black-Lives-Matter-Bewegung hinein ein Fotobuch mit dem Titel „I Can Make You Feel Good“ (Prestel).