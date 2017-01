Wir sind fast Oscar! Peter Simonischek sei Dank, dessen Film "Toni Erdmann" für Deutschland für den Auslands-Oscar nominiert wurde. Das ganze Land hielt gestern kollektiv den cineastischen Atem an. Und Eva Pölzl ließ ihn im Frühstücksfernsehen heute morgen wieder raus.

"Guten Morgen Österreich" hat sich dieser Tage ja klugerweise in Schladming eingeparkt, wo auch das eine oder andere bekannte Gesicht hereinschneite. Am Dienstag war es Peter Simonischek gewesen, feierte Pölzl den Studiogast vom Vortag noch einmal standesgemäß ab, ohne Wesentliches hinzufügen zu können: "Da haben wir - könnte man sagen - noch gemeinsam gezittert – wird’s denn wirklich so sein, dass „Toni Erdmann“ für die Auslands-Oscar nominiert wird? Die Frage haben wir uns in der Früh gestellt. Am Nachmittag kam dann die Antwort: Ja. Toni Erdmann ist für den Auslands-Oscar nominiert. Er geht also in das Rennen für den Oscar 2017."

Und Simonischek?

Und der Peter Simonischek? Werden Sie jetzt vielleicht fragen.

Nun: "Und der Peter Simonischek – dem ist wahrscheinlich ein Stein vom Herzen gefallen, weil er hat mir noch erzählt: 'Wissen Sie, ich muss mich den ganzen Tag ablenken heute. Ich gehe noch Skifahren und irgendwann kommt hoffentlich die gute Nachricht. Die kam dann.'"

Und wie war das? Gestern in der Früh, als Simonischek im Studio stand, aber noch kein Oscar-Nominierter war? Fragen Sie sich das nicht auch?

"Schau ma uns an, wie der Morgen war."

Schnitt auf das aufgezeichnete Gespräch vom Morgen davor.

Was Großes.

Pölzl: "Als Sie den Film das erste Mal gesehen haben, haben Sie gewusst, dass das was Großes wird?"

Simonischek: „Ich finde sehr lustig, dass Sie das fragen. Der Film ist ja sehr spät fertig geworden. Da war schon klar, dass wir nach Cannes gehen. Eine Woche vorher habe ich den Film das erste Mal gesehen. Und zwar mit meiner Partnerin im Arri-Kino allein in Berlin. Wir saßen nebeinander und haben uns immer angestupst und gesagt (flüstert): ,Hey du. Wir haben einen super Film gemacht! Wir haben einen richtig guten Film gemacht!'"

Pölzl: "Woooa"

Simonischek. "Natürlich hofft man das immer, ja...."

Pölzl: "Toll!"

Wumm

Simonischek: "...aber wenn man wirklich dann da sitzt und man denkt 'Wumm!' Man wird reingezogen in das Ding, man kuckt sich gerne zu. Man vergisst sogar dass man das selber ist…"

Pölzl: "A Wahnsinn."

Simonischek: "…das find ich super."

Pölzl: "Jetzt krieg ich a Gänsehaut!"

Simonischek: "Ja das hat so Spaß gemacht."

Pölzl: "Hoo!"

Schnitt auf eine spätere Zusammenkunft der beiden vor dem Studio.

Bitte.

Pölzl: "Sie nehmen den Oscar, borgen ihn kurz einmal aus und bringen ihn zu uns ins Studio."

Simonischek: "..."

Pölzl: "Bitte."

Simonischek: "Jo, des kann i machen."

Unser Fazit: Ein Erdmännchen hätte das Gespräch nicht besser führen können.