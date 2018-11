Trump ehrt Elvis Presley posthum mit höchster ziviler Auszeichnung

Das Weiße Haus teilte mit, für Milliarden Fans auf der ganzen Welt habe Elvis Presley amerikanische Kultur definiert. Er habe Gospel und Country sowie Rhythm and Blues miteinander gemischt, um einen eigenen Sound zu schaffen, und habe mehr als eine Milliarde Schallplatten verkauft.

Er habe außerdem in 31 Filmen mitgespielt. Seine Auftritte hätten Rekordzahlen an Zuschauern angezogen. " Elvis Presley bleibt vier Jahrzehnte nach seinem Tod eine dauerhafte amerikanische Ikone." Insgesamt zeichnete Trump am Freitag im Weißen Haus sieben Amerikaner mit der "Medal of Freedom" für ihre Verdienste aus.

Weitere Auszeichnungen