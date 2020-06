"Tribute von Panem" Teil 3: Bisher erfolgreichster Kinostart 2014

Mit Abstand dahinter platzieren sich demnach die Komödie "Sex Tape", die an ihrem Startwochenende im September rund 70.000 Besucher anzog, sowie " Transformers - Ära des Untergangs" mit rund 65.000 Besuchern. Noch aber ist das Jahr nicht vorbei: Mit dem finalen Teil von Peter Jacksons "Hobbit"-Saga, "Der Hobbit: Schlacht der fünf Heere", steht am 10. Dezember ein weiterer vielversprechender Blockbuster am Start.

"Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1" dürfte in der heimischen Gesamtbesucherzahl seine beiden Vorgänger jedenfalls überholen, hat Teil 1 ("The Hunger Games", ) 2012 doch 168.000 Besucher und Teil 2 ("Catching Fire"") im Jahr darauf 370.000 Besucher gezählt. Der letzte Teil, "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2", kommt am 19. November 2015 in die österreichischen Kinos.

"Mockingjay Teil 1" war Ende vergangener Woche sowohl in Nordamerika als auch in 85 Ländern in Übersee gleichzeitig gestartet und hat weltweit insgesamt 275 Millionen US-Dollar (221 Mio. Euro) eingespielt. An den US-Kinokassen ließ der Film mit Jennifer Lawrence zwar die Konkurrenz weit hinter sich zurück, spielte laut Boxoffice Mojo mit "nur" 123 Millionen Dollar (100 Mio. Euro) aber weniger ein als die beiden Vorgänger, die an ihren Startwochenenden jeweils mehr als 150 Millionen US-Dollar (120 Mio. Euro) eingebracht hatten.