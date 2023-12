„Trespassing By“: Naked Cameo machen nun Indie-Rock

Kürzlich hat die zum Trio geschrumpfte Combo ihr Zweitwerk vorgelegt. Es heißt „Trespassing By“ und bietet dem Hörer ein anderes Klangbild: Naked Cameo machen nun Indie-Rock. Der fällt mal ruppig („Up is Down“), mal treibend („Shangri La“), mal sanft („Hard Feelings“) aus. Das erinnert streckenweise an Bands wie Slut, Monta – und immer an die Beatles. Gelungen!