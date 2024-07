Trennungslieder von Cigarettes After Sex

Die US-Indie-Rock-Band Cigarettes After Sex hat sich mit ihrem verträumten Stil einen Namen gemacht. Ihrem Erfolgsrezept bleit das Trio auch auf ihrem neuen Album treu. Es nennt sich „X’s“ und ist inhaltlich wieder stark vom Ort geprägt, an dem die Songs aufgenommen wurden. Nach dem selbstbetitelten Debüt, das im Proberaum in Brooklyn aufgenommen wurde, und „Cry“, das in Mallorca entstand, ist es nun ein Haus am Fuße der Hollywood Hills in L. A., in dem der Sänger und Gitarrist Greg Gonzalez mit seiner damaligen Partnerin lebte. Es ist also ein Trennungsalbum, eines auf dem Gonzalez in nostalgischen Rückblicken über verpasste Chancen mit der Liebsten singt.