Hollywood für die REM-Phase: "Traum Studios" erzählt "Alles steht Kopf" weiter

Hätte Sigmund Freud Paula Persimmons kennengelernt, würde die Psychoanalyse anders aussehen. Paula ist Traumregisseurin und ihr größter Hit war „Lebwohl, mein Schnulli“. Durch ihn hat Riley den Nuckelentzug geschafft – etwas, an dem ihre Kommandozentrale bis dahin gescheitert war. Die kennt man aus den zwei „Alles steht Kopf“-Filmen. Freude, Angst, Trauer und Co arbeiten dort an einer großen Konsole am Gefühlsleben von Riley. Unterstützung bekommen sie, wie man in der neuen Serie erfährt, von den Traum Studios, einem Hollywood für die REM-Phase.