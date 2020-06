Tosender Applaus für "Frau ohne Schatten"

Fast zehn Jahre ist es her, dass "Die Frau ohne Schatten" von Richard Strauss zuletzt an der Staatsoper zu hören war. Nun steht dieses 1919 in Wien uraufgeführte märchenhafte Werk rund um Geister und Menschen, das Strauss und vor allem sein Librettist Hugo von Hofmannsthal in der Nähe der "Zauberflöte" gesehen hatten, ebenhier endlich wieder auf dem Programm.

In der psychologischen, ja freudianischen Deutung von Regisseur Robert Carsen – die wurde zwar bei der Premiere 1999 ausgebuht, ist aber nach wie vor faszinierend, nicht nur im Vergleich zur Nicht-Regie von Christof Loy 2011 bei den Salzburger Festspielen.

Und mit Franz Welser-Möst am Pult des Staatsopernorchesters, das dieses Werk definitiv spielt wie kein anderer Klangkörper.