"Tosca": Lise Davidsen triumphiert an der Wiener Staatsoper

Als Floria Tosca lotet sie den Begriff „Diva“ auf ihre Art neu aus. Wenn in der Partitur ihre Eifersuchtsausbrüche stehen, setzt sie diese so um, dass man sie ihr glaubt. Die jähen Stimmungsschwankungen, die diese Puccini-Rolle auszeichnen, bewältigt sie mit Geschmeidigkeit. Ihr Sopran ist von einzigartiger Klarheit in allen Lagen. Ihre hohen Töne funkeln fulminant wie Brillanten. Ihr „Vissi d’arte“ interpretiert sie wahrhaftig mit betörender Innigkeit und atemberaubender Natürlichkeit. Da ist sie diese Frau, die mit sich ringt, mit dem Entschluss bis zum Äußersten, bis zum Mord an ihrem Peiniger Scarpia zu gehen. Dafür wird sie zurecht ausgiebig bejubelt. Die Vorfreude auf ihre Sieglinde in Wagners „Walküre“ und ihre Marschallin in Strauss“ „Rosenkavalier“ in Wien lodert.

Ihre Tosca könnte auch eine Figur aus einem heutigen Film sein. Freddie De Tommaso, der zum ersten Mal den Cavaradossi in Wien singt, agiert wie ein Sänger aus guter Schule. Der gebürtige Brite mit italienischen Wurzeln verfügt naturgemäß über ein hohes Maß an Italianità. Mit Intensität gestaltet er die Arie, „Recondita armonia“. Beim „E lucevan le stelle“ lotet er jeden Effekt feinsinnig aus und setzt auf den Schmelz seines Tenors.