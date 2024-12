"Heidi" im Theater der Jugend: Anarchie auf der Alm

„Disziplin und Kultur!“

Die Geschichte wurde sanft upgedatet: Die Bewohner des Schweizer Dorfs Maienfeld sind gegen alles Neue, alles Fremde – gegen alles, was nicht ihrem „Reinheitsgebot“ entspricht. Dazu gehört auch der Öhi, der Anarchist auf der Alm, dem ein Mord nachgesagt wird. Das sind zwar alles nur Gerüchte, aber einmal behauptet, bleibt behauptet. Man kennt es aus Social-Media-Blasen: Emotion pur, Fakten spielen keine Rolle mehr. Man braucht sich ja nur ansehen, wie der Öhi dort oben haust, wie er aussieht – so ungepflegt, grindig. Und in der Kirche war er auch schon ewig nicht mehr, dieser Wurzelsepp. Mit dem stimmt doch etwas nicht. Wegsperren sollte man ihn. Angestachelt vom Großbauern (Karoline-Anni Reingraber), der eine rabiate und nationalistische "Mir-san-mir"-Mentalität an den Tag legt, wollen die Dorfbewohner auch nicht, dass Heidi, die plötzlich vor ihnen steht, zu ihrem Opa auf die Alm geht. Stattdessen soll sie direkt in kirchliche Obhut gebracht werden.

In Frankfurt, wohin Heidi später zur Erziehung zwangsverschickt wird, arbeitet man im Heim unter Führung von Fräulein Rottenmeier (ebenfalls Karoline-Anni Reingraber) an Konzepten, mit denen man „die Welt am deutschen Wesen genesen lassen“ will. „Disziplin und Kultur!“ lautet hier das Bildungsziel. Heidi soll zur Adelheid werden: „Heidi ist ja kein christlicher Name!“