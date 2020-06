Auf einer Kostümparty mit der Stasi

Eine Möglichkeit, die sich der Berliner Künstler Simon Menner nicht entgehen lassen wollte. Über den Zeitraum von zwei Jahren durchforstete er die Archive der Stasi auf der Suche nach Dokumenten, die einen Einblick in das alltägliche Leben der Agenten gewähren. Das Ergebnis ist nun in dem Bildband "Top Secret" zu sehen – und ist geradezu absurd. Geduckt, fast scheu blicken die Agenten in die Kamera, mit schlecht sitzenden Perücken und ihren falschen Schnurrbärten.