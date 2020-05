Bilder aus dem Schlachthof

Wer will schon wissen, wie das Kalbsschnitzel, das er da gerade auf seinem Teller so schön saftig vor sich liegen hat, ausgesehen hat, bevor es im Butterschmalz gelandet ist. Große braune Augen hat es sicher gehabt. Und lieb hat es vielleicht sogar ausgeschaut. Oder noch schlimmer: In einem riesigen Schlachthof ist es zuerst mit einem Schlachtschussapparat getötet, dann ausgenommen und zerlegt worden. Das will doch eigentlich niemand wissen. Und sehen will das sowieso keiner.

Julia Unkel hat sich dennoch in einen Schlachthof gewagt. Nur mit ihrer Kamera - ganz ohne Vorahnung. Ganz ohne ernstem Anliegen oder schlechtem Gewissen. So objektiv wie es eben geht. Herausgekommen ist eine erstaunlich blutleere Fotoserie. "Im Angesicht" zeigt die verschiedenen Facetten eines Schlachthofs. Von der Enthaarungsmaschine bis zum Bolzenschussgerät; von Porträts der Fleischer bis zu den Köpfen der geschlachteten Tiere. Werten will sie dabei nicht. Jeder kann sich selbst sein eigenes Bild machen. Denn das passiert ohnehin viel zu selten.