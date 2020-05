Das Tragische im Blick

Der Alltag ist voll von skurrilen Momenten. Das muss man ja nicht immer selbst mitbekommen. Dafür gibt es Spezialisten. Fotografen wie Robert Rutöd. Der Wiener hält in seinen Bildern schräge, oft skurrile oder lustige Szenen fest. "Right Time Right Place" nennt er deshalb seine Bildserie, die ab Dienstag in der Galerie eigensinnig zu sehen ist. Gemeint ist dabei aber nicht unbedingt das vielzitierte Glück des Fotografen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. "Es geht auch um die Frage, was passiert, wenn man zum richtigen Zeitpunkt am falschen Ort ist. Oder zum falschen Zeitpunkt am richtigen Ort", meint der Wiener.

Denn die komischen Momente, die Rutöd zeigt, kommen nie ohne eine Portion Tragik aus. Wie der Schwan, der (scheinbar) eingefroren am Neusiedlersee den Schlittschuhläufern zusieht. Oder die Stewardess, die sich plagt, die Flugzeugluftballone aus einem Schrank zu holen. Für das Bild wurde Rutöd 2012 bei den New York Photo Awards in der Kategorie "Fine Art" ausgezeichnet.