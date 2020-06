Toooor! Alle lieb(t)en König Fußball

Das Match der Kommentatoren endet Remis. Auf der Skala zwischen Qualität und Unerträglichkeit schöpfen alle drei Sender aus dem Vollen. "Waldis Klub", ein als launiger ARD-Stammtisch getarntes Peinlichkeits-Sedativum, wäre eine Konter-Chance für den ORF gewesen . "Gernot’s Verlängerung" ist statt dessen ein grandioses Eigentor. Holger Badstuber beim Frühstück zuzusehen, kann nicht öder sein. Die Überlegenheit von ARD und ZDFoffenbart sich aber in den Vorberichten, die viel näher am Ball sind, und in den Analysen. Was die Experten dort zu sagen haben, ist nicht nur flotter formuliert, sondern auch substanziell. Die grafische Aufbereitung der Spieltaktik ist detaillierter und umfangreicher. Für Liebhaber des Fußballs ist ein TV-Besuch beim Nachbarn daher ein aufg’legter Elfer. – Michael Hufnagl