Tom Hanks über Donald Trump: "Der Sturm ist da“

Wie schafft es Ihre Frau Rita Wilson, eine Brustkrebsüberlebende, die dann Corona überstanden hat, so positiv zu bleiben, und auch noch Musik zu machen?

Meine Frau findet ihre innere Stärke in ihrem puren Glücksgefühl. Sie liebt es, Musik zu schreiben, zu singen, zu kreieren. Was sie in den letzten 10 Jahren geschafft hat, ist in Summe vergleichbar mit den Beatles und Carly Simon. Für mich ist das manchmal ermüdend, aber sie ist nicht zu stoppen. Also trage ich ihr den Lipgloss hinten nach und sage ihr, wo sie ihr Handy hingelegt hat.

Sprechen wir über Ihr neues Werk, „Greyhound“, ein Kriegsfilm auf hoher See, in dem Sie wieder mal einen Kapitän spielen, auch wieder den Retter. Was zieht Sie zu solchen Rollen hin?

Es gibt eine gewisse Art von Film, die mich anzieht, das stimmt. Und nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Zuschauer. Natürlich habe ich auch Rollen wie Robert Langdon im „Da Vinci Code“ gespielt, ein Abenteuer, das es uns leicht macht, für zwei Stunden der Realität zu entfliehen. Aber ich gehe ins Theater, ich lese ein Buch und ich denke gern nach. Ich werde in einer Woche 64, und ich möchte immer noch herausgefordert werden. Von den Filmen, die ich mache und denen, die ich sehe.