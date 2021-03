Tobias Moretti: "In seine eigenen Abgründe begeben“

Sie spielen in „Im Abgrund“ einen Kindesmörder. Sie sind selbst Vater – kam damit noch eine Dimension dazu, die das Spielen einer solchen Rolle zu einer psychischen Herausforderung macht?

Für jeden Menschen, der auch nur ein Mindestmaß an Moral hat, bedeutet der Mord an einem Kind – oder auch nur die Vorstellung davon – eine Barriere, die nicht zu überwinden, nicht einmal zu hinterfragen ist. Ich habe mich deshalb jahrelang geweigert einen Kindesmörder zu spielen. Das ist einfach eine Perversion, für die mir jedes Verständnis fehlt. Und ich will sie auch gar nicht verstehen. Kinder haben ihr eigenes Universum des Vertrauens der Schöpfung, sich selbst und dem Leben gegenüber. So ein Mord ist so eine unfassbare Brutalität, dass es das eigene Leben und die Würde des Menschen außer Kraft setzt, und dafür gibt es auch kein intellektuelles Verständnis. Bei mir war es bei „Im Abgrund“ so, dass ich mich wirklich vor meiner Rolle gefürchtet habe – davor, die Ratio dieser Figur erfassen zu müssen und diese psychische Belastung nicht aushalten zu können, da ich ja selber Vater bin. Und da hilft halt nur eine Sache – das Handwerkszeug, das wir in unserem Beruf haben. Damit kann man auch eine gewisse Abschirmung der Rolle dem eigenen Leben gegenüber erreichen.

Sie legen Ihre Figur sehr verletzlich an, so als würden Sie um Sympathie werben.

Nein, nicht um Sympathie. Es hilft, wenn ich in einer Figur etwas menschlich Begreifliches finden kann. Ich kann nicht mit Apathie spielen. Dabei geht es mir aber vor allem um Nachvollziehbarkeit. So war es mir auch möglich, in einem Film ein anderes Psychogramm von Hitler zu versuchen (Anm.: „Speer und er“, 2003). Mit einem anderen Zugang vielleicht, als es meinem wunderbaren Kollegen Bruno Ganz geglückt ist. Vielleicht auch weil er eine andere Generation war. Er hatte eine große Wut, einen Hass gegen diese Figur, für mich war die historische Distanz vielleicht schon eine andere. Ich hatte fast eine unbarmherzige Freude am Sezieren dieser kranken Seele.