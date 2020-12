Tobias Moretti als Beethoven: "Einen Giganten beim Schopf packen“

KURIER: Sie haben die womöglich „undankbarste“ Lebensphase übernommen: Sie spielen den alternden Beethoven, der sich von der Welt unverstanden fühlt. Was hat Sie an dieser Rolle gereizt?

Tobias Moretti: Man hat immer das Klischee des alten Komponisten vor Augen, der nichts mehr hört und sich daher immer mehr in seine Innenwelt verstrickt. In Wahrheit begann Beethovens Gehörleiden schon im 27. Lebensjahr, weshalb die Lebensphasen des revolutionären und des zurückgezogenen, verbitterten Komponisten viel mehr ineinander verschwimmen. Natürlich ist man als Schauspieler von einem so unglaublichen Genie fasziniert. Aber zu viel Ehrfurcht ist da auch hinderlich. Man sucht daher, wie man so einen Giganten beim Schopf packen kann. In seinem Fall ist es klarerweise die Taubheit. Also versucht man, sich in den klaustrophoben Zustand hineinzuversetzen, aus dem Beethoven nur durch seine Musik ausbrechen konnte.

Beethoven war einer der ersten, der versuchte, sich aus der Abhängigkeit von Adelshäusern zu befreien. Hätte er sich Ihrer Meinung nach als freier Komponist musikalisch anders entwickelt?

Was seine revolutionären Ideen und die Ausbruchsversuche aus der Abhängigkeit betrifft, da heroisieren wir aus heutiger Sicht etwas, was sich vielleicht nicht ganz so abgespielt hat. Beethoven hat am Anfang sehr wohl versucht, diverse Hof-Stellungen zu ergattern. Dazu die Enttäuschung seiner Liebe zu Eleonore von Breuning und die Horrorvorstellung eines „Hauslehrer“-Schicksals. Eine Heirat wäre nie akzeptiert worden. Das hat sich auch in ihn hineingefressen. Aber all das treibt ihn in seine Radikalität als Künstler. Seine Musik hätte kaum radikaler sein können, wenn er unabhängig gewesen wäre. Eher umgekehrt. Wenn wir an die Große Fuge denken – damit war er ganz einfach fast 100 Jahre voraus.