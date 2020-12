Beethovens Leben abseits des mürrischen Genies

Österreich und Deutschland

"Louis van Beethoven" wird am 23. Dezember auf ORF2 gezeigt, am 25. Dezember in der ARD (jeweils um 20.15 Uhr). In der ARD Mediathek ist der Film bereits seit 17. Dezember verfügbar

International

Das Drama wurde bereits in 35 Länder verkauft. So ist der Film in Kanada, in Südamerika, darunter Argentinien, Chile und Mexiko, sowie in zahlreichen europäischen Ländern wie Italien, Spanien, Portugal, in ganz Russland und in den osteuropäischen Staaten Ungarn, Kroatien, und Tschechien zu sehen.

Hymnische Kritiken in den USA

Zum Teil wurden bereits hymnische Kritiken verbreitet. Der US-Radiosender WFMT lobt den Film als „simply a must-see“. Die Los Angeles Times findet das Biopic "elegant zugeschnitten".