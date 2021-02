Tindersticks: Hervorragendes Album spiegelt Desillusion

„Zu dem Zeitpunkt waren wir eh schon zwei Monate im Lockdown gewesen“, erzählt Staples im KURIER-Interview. „Und dann kam das auch noch dazu. So als ob der Brexit, die Taten des damaligen US-Präsidenten Trump und die dieser absonderlichen Regierung, die wir zur Zeit in Großbritannien haben, noch nicht genug wären. All das hat mich an meine Jugend erinnert, als in England Margret Thatcher und in den USA Roland Reagan an der Macht waren, es auch so viel Gewalt gab und dieser Song deshalb damals so wichtig für mich war.“