Tijan Sila gewann mit Tragikomik den Bachmannpreis 2024

Der in Deutschland lebende, aus Bosnien-Herzegowina stammende Autor Tijan Sila wurde Sonntagvormittag mit dem mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. In seiner Geschichte „Vom Tag, als meine Mutter verrückt wurde“ erzählt er davon, wie er mit seinen Eltern vor dem Krieg in Jugoslawien nach Deutschland flüchtete, wo die akademischen Titel der Eltern nichts wert waren und beide arbeitslos wurden. Den Sohn verachten sie allerdings, weil er „nur“ Lehrer war.

Der tragikomische Text gehörte von Beginn an zu den Favoriten des Wettbewerbs und rief in der Jury einhellige Begeisterung hervor. Juror Philipp Tingler, auf dessen Einladung Tijan Sila am Wettbewerb teilnahm, hob in seiner Laudatio Silas „Ton unsentimentaler Lakonie“ und seinen „einzigartigen Stil in einer Mischung aus Pointiertheit, Tragikomik und Melancholie“ hervor.

Der Text ist Teil von Tijan Silas aktuellem Romanprojekt. Der Roman wird 2026 im Verlag Hanser Berlin erscheinen und knüpft thematisch an den 2023 erschienenen Roman „Radio Sarajevo“ an.