Thomas Stipsits als besoffener Grantler, der zum Lachen verführt

Für Tristan Göbel, bekannt aus Fathi Akins Bestseller-Verfilmung „Tschick“, war an der Arbeit besonders, „dass mir sehr viele Freiheiten gelassen wurden und ich mich erstmals wirklich einbringen konnte.“ So wurde der aktuelle Jugend-Slang eingefügt, „weil ich das in der Szene passend fand“, erzählt der 16-jährige Schüler im Gespräch mit dem KURIER. Gerade bei dieser Geschichte witzig war, „weil man ja nicht chronologisch dreht, dass man Szenen, die im Film später kommen, gleich zu Beginn absolviert und umgekehrt.“

Romanautor Daniel Glattauer mag den Film. Trotz vieler Änderungen zum Original „fühle ich, dass das mein Buch ist.“ Es sei ein sozialkritischer Stoff, der aber ohne erhobenen Zeigefinger auskomme. „Der Film hat also durchaus eine politische Dimension, auch wenn mich noch nie jemand als politischen Schreiber eingestuft hat – was wahrscheinlich auch nie der Fall sein wird.“