Thomas Bernhard in Reichenau: Alle reden, manche aber stumm

Das Stück, 1971 entstanden, atmet den Geist einer vergangenen Epoche: Nach ihrem 222. Auftritt als Königin der Nacht in der „Zauberflöte“ diniert die Diva mit ihrem Verehrer, einem Mediziner, und ihrem Vater im Restaurant „Drei Husaren“. Schon zuvor, in der Künstlergarderobe der Staatsoper, war ihre Gereiztheit spürbar gewesen. Nun gibt sich die umjubelte „Koloraturmaschine“ der Erschöpfung hin: Sie bittet den Kellner Winter, die nächsten Engagements per Telegramm abzusagen.

Hermann Beil und Ausstatter Christof Cremer wagen nicht einmal den Ansatz einer Modernisierung. Das durchaus ansprechende Bühnenbild ist genau so, wie von Thomas Bernhard beschrieben: Der Doktor sitzt zu Beginn links vom Schminktisch, der Vater rechts. Sie warten fast unerträglich lang auf die „Königin“. Wenn der Vater aus der Flasche trinken soll, trinkt Martin Schwab aus der Flasche. Wenn er die Blindenbinden abnehmen soll, weil seine Figur gar nicht so blind ist, wie sie vorgibt, nimmt Schwab sie ab.