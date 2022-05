Thom Yorkes Band The Smile: Höchste Musikalität, aber wenig Feeling

Als erste Single lieferten The Smile mit „You Will Never Work In Television Again“ einen punkigen Song. Mit dem Album aber kommt das Trio dem Radiohead-Sound nahe, mischt balladeske Piano- und Keyboard-Strukturen mit experimentellen Gitarrenpassagen, die manchmal chaotisch klingen und häufig hypnotisch-monoton Riffe breittreten, die sich durch den ganzen Song ziehen.

Es ist ein eklektischer Sound, den das Trio bietet, nicht leicht zugänglich – weder in den Melodien, noch in der Instrumentierung. Klar, diese Musiker haben sich noch nie um Erwartungshaltungen des Publikums gekümmert, nur gemacht, was ihnen Spaß macht.

Das äußert sich im Gasometer auch in der Bühnenpräsenz. Den ersten Song, das wunderbare „Pana-vision“, spielt Yorke am Klavier sitzend mit dem Rücken zum Publikum. Auch Greenwood steht meistens in sich gekehrt da, Kopf hängend, fixiert auf sein Instrument und die Töne. Eine Kommunikation mit dem Publikum gibt es so gut wie nie – weder zwischen noch während der Songs.