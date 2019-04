Theresa May bekam die meisten Preise

Das siebente Gipfeltreffen der (Porträt-)Karikaturisten aus aller Welt ist in Wien zu Ende gegangen – mit den Preisverleihungen. Die britische Premierministerin wurde gewissermaßen gleich drei Mal ausgezeichnet. Der Amerikaner Manny Manvel Avetisyan hat Theresa May gezeichnet.

Warum sieht sie nicht ... besser aus? Der Rummel um Prominenz sei derart arg geworden, „dass es schön ist, sie zu erniedrigen, zu demontieren – dass man sie wieder zu normalen Menschen macht“, sagt der Steirer Bernd Ertl, einer der Organisatoren der EuroCature.

Die Karikaturen – auch von den Beatles, Romy Schneider, Audrey Hepburn, aber auch vom Komponisten Janáček ... – sind bis Ende August in der „ Wien Energie Welt“, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien, ausgestellt. Man kann sie kaufen, Preise von 100 bis 1000 Euro.