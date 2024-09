Theaterpreise für Hochmair, Grigorian, Villazón

Von Susanne Zobl

Wie befeuert man den Beginn einer neuen Spielzeit? Die 12. Ausgabe des österreichischen Musiktheaterpreises demonstrierte mit einer Matinee in der Volksoper, wie das geht. In 21 Kategorien wurden, moderiert von Christoph Wagner-Trenkwitz, die herausragendsten Leistungen ausgezeichnet.

Wie reich Österreichs Musikschaffen ist, zeigt die Liste der Gewürdigten. Sopranistin Asmik Grigorian wurde die mit dem „Großen Preis“ der Jury gewürdigt. Michael Volle siegte mit seinem Hans Sachs in einer Neuproduktion an der Wiener Staatsoper von Wagners „Die Meistersinger aus Nürnberg“, in der Kategorie „beste männliche Hauptrolle“. Das weibliche Pendant stellt Erica Eloff aus dem Landestheater Linz.

Der Preis für die „beste männliche Nebenrolle“ ging an Bruno de Sá von den Innsbrucker Festwochen für Alte Musik, Kate Lindsay brachte der Staatsoper für das weibliche Gegenstück die Trophäe.