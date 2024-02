Der KURIER trauert um Peter Jarolin

Sein Ableben ist ein schwerer Schlag für die Kultur

Was es für das sogenannte Milieu bedeutet, einen seiner wichtigsten und wohlwollendsten Begleiter zu verlieren, einen, der so viel wusste, den so gut wie jeder, der ihn kannte, mochte, wird sich möglicherweise irgendwann weisen – oder auch nicht, weil der Blick für Qualität sich immer mehr verstellt.

Was es für den KURIER bedeutet, kann ich einigermaßen beurteilen, weil ich mit ihm jahrzehntelang Seite an Seite für die Sache kämpfte, sehr oft Seite an Seite in der Oper, im Musikverein oder im Konzerthaus saß. Weil ich seine Anfänge vom freien Mitarbeiter, der nur fallweise publizierte, zu einem der renommiertesten Kritiker hautnah miterlebte, sein Talent, sein Wissen, seine Wertschätzung gegenüber dem Metier. Er hat von mir ein bisschen Journalismus gelernt. Ich habe von ihm viel über das Fach gelernt. Sein Tod, mitten in einem so intensiven Leben und dramatisch wie in einer tragischen Oper, ist ein schwerer Schlag.