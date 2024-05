Asmik Grigorian verblüfft mit ihrem selbstironischen Solo-Abend

Konzipiert hatte sie das Programm mit dem Pianisten Hyung-ki Joo, der seit Jahren mit Aleksey Igudesman ein erfolgreiches Entertainer-Duo formiert. Mit einem kurzen, gefälligen Stück gab Joo den Auftakt am Klavier. Dann ertönte im abgedunkelten Saal die Stimme der Sopranistin. Kein Text, nur Töne, Töne, nichts als Töne. Fast 40 Minuten lang.

Vom Stehparterre ausgehend wandelte sie singend durch die Reihen, bis sie die Bühne erreichte. In einer Art Endlos-Vokalise mit Stücken von Fauré, Reynaldo Hahn, Ravel, um nur einige, zu nennen, ließ sie ihren wunderbaren Sopran wie goldenen Honig in allen Lagen fließen. Das mutete wie ein Experiment an. So etwas wie freudige Erleichterung war im Publikum zu spüren, als sie Puccinis „O mio babbino caro“ vortrug. Doch der Ausflug ins Opernfach währte nur kurz.