Theaterpreis Der Faust u. a. für Lina Beckmann und Marlis Petersen

Im Düsseldorfer Schauspielhaus fand am Samstagabend die 17. Verleihung des Theaterpreises der Faust – quasi das deutsche Gegenstück zum Nestroy – statt. Indirekt ausgezeichnet wurden auch zwei Produktionen mit österreichischer Beteiligung.

Der Preis für die beste Darstellung im Theater ging an Lina Beckmann als Richard in „Richard the Kid & the King“ – eine Koproduktion des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg mit den Salzburger Festspielen 2021. Für ihr grandioses Spiel wurde Beckmann vor einem Jahr mit dem Nestroy geehrt. Und der Faust für die beste Darstellung im Tanz erhielt Beatrice Cordua in „A Divine Comedy“ – eine Koproduktion u. a. der Ruhrtriennale in Koproduktion mit dem Tanzquartier Wien.