Theaterfest Niederösterreich: Sommer der entfesselten Fantasien

Ein Sommer wie damals soll es werden. Und zwar mit dem Theaterfest in ganz Niederösterreich. Nun gut, nicht ganz: Das Mostviertel bleibt südlich von Haag („Wie es euch gefällt“ ab 29. Juni) und Amstetten („Grease“ ab 20. Juli) szenisch unbeackert. Aber dort wird zumindest musiziert – etwa beim erfrischenden Festival „Wellenklänge“ in Lunz am See, das an drei Wochenenden zwischen 15. und 30. Juli unter dem Motto „Mut & Gerechtigkeit“ steht.

Das Theaterfest NÖ – ein Zusammenschluss der wichtigsten Veranstalter neben den Festspielen Reichenau – bietet heuer 22 Premieren an 19 Spielorten. Und er liefert sich mit Reichenau auch ein Match. Denn dort zeigt Maria Happel ab 9. Juli „Ein ungleiches Paar“, die weibliche Variante von Neil Simons Erfolgskomödie „Ein seltsames Paar“. Kristina Sprenger, die Theaterfest-Obfrau, hingegen schwört auf das Original – ab 15. Juli im Jugendstiltheater von Berndorf mit Alexander Jagsch und Gregor Seberg.

Zum Auftakt (ab 12. Juni) bringt der Kultursommer Laxenburg das „Esoterical“ von Christian Deix und Olivier Lendl „Der Guru oder der Weg ins Shangri La La La!“. Am 15. Juni wird bei den Sommerspielen Melk „Nero“ von Jérôme Junod uraufgeführt. In der Sommerarena Baden folgt ab 17. Juni die Operette „Im Weißen Rössl“.