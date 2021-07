"Theaterberserker" Paulus Manker: „Es geht nur mit Ausbeutung“

Wollten Sie nicht wieder in der Remise Meidling spielen?

Sie wird bereits zu einem Kulturzentrum umgebaut. Das ist ja eine riesige Baustelle dort in der Eichenstraße! Letztes Jahr war auf dem Gelände gar nichts – außer der denkmalgeschützten Remise. Und jetzt stehen bereits die Häuser, das „Wohnquartier Wolfganggasse“ mit rund 850 Wohnungen. Daher wurde alles nach Berlin geschafft.

Die Aufführung findet statt?

Berlin war bereits für Herbst 2020 geplant, aber wir mussten wegen Corona verschieben. Dann wollten wir heuer im Mai spielen. Ging wieder nicht. Nun ist die Premiere am 20. August.

Sie bespielen auch dort eine alte Industriehalle …

Ja, die „Belgienhalle“. Sie heißt irrtümlich so, denn sie wurde im Ersten Weltkrieg eigentlich in Nordfrankreich erbeutet. Auf der Insel Gartenfeld in Spandau, umschlossen von Kanälen, hat man sie wieder aufgebaut. Sie ist viermal so groß wie die Remise in Meidling. Es kommt mir ein bisschen vor wie im Film „Fitzcarraldo“. Da lässt Klaus Kinski ein Schiff über einen Berg ziehen. Nur um sich einen Traum zu erfüllen: ein Opernhaus im Dschungel!

Das taugt Ihnen?

Freilich! Träume träumen – oder Träume leben. Darum geht es doch! Wozu sonst das Theater? Die Inszenierung ist nicht nur ein künstlerisches Unterfangen, es trägt den olympischen Gedanken in sich – größer, weiter, höher, schöner. Und neben Wien spielen die meisten Szenen in den „Letzten Tagen der Menschheit“ in Berlin. Das Deutsche Reich war ja der Verbündete Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg. Kaiser Wilhelm II. kommt im Stück vor, der ein pathologischer Trottel war, schlimmer noch als unser Franz Joseph, der kriegsbegeisterte Theaterkritiker Alfred Kerr, Soldaten der deutschen Wehrmacht und vieles mehr. Ein deutsch-österreichischer Kosmos an Niedertracht, Gemeinheit und Brutalität!

Wie kam es überhaupt zu diesem Berlin-Gastspiel?

Schuld ist der berühmte Rechtsanwalt Peter Raue mit der noblen Adresse Potsdamer Platz 1. Er war 2019 bei einer Aufführung in der Serbenhalle in Wiener Neustadt – und er sagte: „Das muss nach Berlin!“ Was gar nicht so einfach ist, weil viele Szenen bei uns auf einem Eisenbahnwaggon spielen, der auf Schienen fährt. Worauf uns die Deutsche Bahn 150 Meter Schienen in die Halle gelegt hat. Als Sponsoring!

Aber wie geht sich das Unternehmen finanziell aus?

Die Belgienhalle ist, wie die Berliner sagen, „j.w.d.“, also „janz weit draußen“. Sie liegt nicht im Zentrum der Stadt, sondern in Spandau. In Berlin kennt uns noch kein Arsch. Also ist der Aufwand enorm. Es geht daher nur mit Plünderung eigener und fremder Ressourcen – Ausbeutung genannt.

Förderungen gibt es keine?

Michael Häupl, der frühere Bürgermeister von Wien, hat alle unsere „Alma“-Gastspiele unterstützt – in Los Angeles, Venedig, Lissabon, Jerusalem, Prag; wir waren ja auf der ganzen Welt. Aber nun sagt man mir im Kulturamt, dass Auslandsaktivitäten von der Stadt Wien nicht mehr gefördert werden. Und verwies mich an das Staatssekretariat. Mit dem Effekt, dass ich mit Ach und Weh über die österreichische Botschaft in Berlin 4.000 Euro bekomme. So hat sich der Stil gewandelt… Und das Beste ist: Staatssekretärin Andrea Mayer und Stadträtin Veronica Kaup-Hasler haben die Aufführung in Wien nicht einmal gesehen! Die gehen lieber zu Michael Niavarani ins „Theater im Park“ und lassen sich dort mit dem Bürgermeister fotografieren, weil sie das für „populär“ halten und glauben, dass ihnen das Stimmen bringt. Suum cuique.