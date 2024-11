Regisseurin Amélie Niermeyer: „Alle kämpfen mit einer Überforderung“

KURIER: Ensemblemitglieder haben in der Regel Jahresverträge. Sie müssen sich daher mit Kritik an der Direktion zurückhalten. Ähnliches gilt wohl auch für Sie, wenn Sie weiter an der Josefstadt inszenieren wollen?

Amélie Niermeyer: Gar nicht. ich habe keine negativen Erfahrungen mit Herbert Föttinger gemacht, im Gegenteil. Wir hatten zum Beispiel bei „Der zerbrochne Krug“ große Auseinandersetzungen. Ich wollte zum Schluss eine Frau zu Wort kommen lassen, er fand dieses feministische Ende problematisch. Aber ich bestand darauf. Eine Woche später sagte ich ihm, dass ich die Auseinandersetzung nicht so angenehm empfand. Er hat sich für die Vehemenz der Diskussion entschuldigt und mir gleich die nächste Inszenierung angeboten. Also: Föttinger lässt sich sehr wohl die Meinung sagen – und er schätzt es auch, wenn man eine andere Meinung hat.

Übergriffigkeiten konnten Sie keine beobachten?

Die Schauspielenden haben, gerade weil sie schon so lange am Haus sind, ein super Selbstbewusstsein. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie unterdrückt werden. An anderen Häusern, wo es häufigere Wechsel im Ensemble gibt, sind alle Mitglieder mehr von Angst geprägt. Deswegen war ich auch so überrascht, als ich von den Vorwürfen las. Ja, Herr Föttinger ist sehr deutlich und impulsiv in dem, was er sagt. Und das ist auch manchmal anstrengend. Aber es geht ihm immer um die Sache. So habe ich ihn zumindest erlebt.