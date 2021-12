Theater in der Josefstadt wird mit 5,5 Millionen Euro entschuldet

Bei der Jahrespressekonferenz des Theaters in der Josefstadt im Juni tat Stiftungsvorstand Günter Rhomberg kund, dass man trotz der Corona-Hilfstöpfe nicht über die Runden käme. Im Lockdown sei der Probenbetrieb weitergeführt und Kurzarbeit nur in geringem Maße in Anspruch genommen worden. Es hätten zwar 1,4 Millionen Euro eingespart werden können, die Erlöse seien jedoch von erwarteten zehn Millionen Euro auf deren 1,4 Millionen gesunken. Man wisse noch nicht genau, wie groß die Lücke sei, man wisse nur, dass die Subventionsgeber am Ende gefordert sein würden.

Das Ende ist nun, nach der Finanzprüfung, da: Die Lücke beträgt 5,5 Millionen Euro. Sie ist allerdings nicht nur auf die Pandemie zurückzuführen. Zu dem in der Saison 2020/21 entstandenen Jahresverlust von 2,3 Millionen Euro kommen bereits davor bestehende Schulden von weiteren 3,2 Mio. Euro. Das gaben Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und Kulturstadträtin am Freitag bekannt. Der Bund und die Stadt Wien gewähren je 2,75 Millionen Euro an einmalige "Sonderzahlungen".