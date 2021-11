Im Theater in der Josefstadt "rotieren alle": Impfdurchbrüche und Absagen

Dass die Inszenierung von Elfriede Jelineks Stück "Rechnitz (Der Würgeengel)" am Tag der Premiere (6. November) abgesagt werden musste, bedauert Christiane Huemer-Strobele außerordentlich: "So etwas habe ich in 26 Jahren Josefstadt noch nie erlebt." Wann die Premiere nachgeholt werden kann, sei derzeit nicht abschätzbar. "Jetzt hängt es von den Tests ab: Wann haben die Kollegen keine Virenlast mehr? Dann können wir eine finale Probe ansetzen." Der 20. November wäre eine Möglichkeit - oder erst der 4. Dezember.

Die Direktion des Josefstädter Theaters würde nichts unversucht lassen: "Also, Sie dürfen mir glauben, hier rotieren alle, die Wochenenden werden durchgearbeitet, Krisenlösungen gesucht." Man halte sich streng an die Vorgaben, im Zweifelsfall gehe man vernünftigerweise "auf Nummer Sicher". Dass es angesichts der Lage bei so vielen Vorstellungen nur derart wenige ausgefallen sind, sei "eigentlich toll".