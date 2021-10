„Das perfekte Geheimnis“ in der Josefstadt: Die Wahrheit als Frage der Interpretation

Und so kann es in Stephan Dietrichs (auch Kostüme) geschmackvollem Einheitsbühnenbild also losgehen, können die Masken fallen, werden große und auch kleine Geheimnisse öffentlich. Etwa, dass Eva sich ihre Brüste vergrößern lassen will, dass Carlotta ihre Schwiegermutter bald ins Altersheim abschieben möchte, dass Rocco trotz Bianca eine Affäre hat oder dass Peppe schwul ist. Ein vergnügliches Tohuwabohu aus Lügen, Wahrheiten und Weisheiten – Genovese stellt deutlich die Frage: Wie viel Ehrlichkeit verträgt der Mensch? – ist die logische Folge. Überraschendes Ende inklusive.