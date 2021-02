Theater in der digitalen Moderne: Hoffnungsschimmer im Ödland

Der Prophet jedoch blieb stumm. Nein, nicht ganz: Er stellte sein Programm in einem gestreamten Video vor. Aber den Beweis, dass sich das Theater nicht ganz den äußeren Umständen beugt, blieb Voges schuldig. Bisher.

Doch nun gab das Volkstheater ein Zeichen von sich – mit einer Produktion des Volkstheaters in den Bezirken unter der Federführung des Grazer Theaters im Bahnhof: Am Freitag um 19.30 Uhr fand die „Online-Premiere“ von „Die Recherche-Show“ statt. „Live aus der Dunkelkammer des Volkstheaters“, also aus dem Hauptgebäude, würde „diese ungewöhnliche Show“ ins Netz übertragen: „In einer Symbiose von Journalismus und Entertainment“ hätte man „Geschichten über Red Bull, wie sie noch nie erzählt wurden“, aufbereitet: „Ganz neu und extrem!“ All das, was das Kollektiv Dossier in „einer ihrer größten Recherchen“ herausgefunden habe, komme als erlebbare Reportage „auf die Bühne“.