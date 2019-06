Kay Voges will ein „Volkstheater für die digitale Moderne“

Für die Direktion des Wiener Volkstheaters ab dem Herbst 2020 waren 72 Bewerbungen eingegangen. Bestellt wurde schließlich jemand, der das Haus mehr oder weniger nur vom Hörensagen kennt – und sich auch keine großen Gedanken machte oder gar ein Konzept formulierte: Donnerstagfrüh stellte Veronika Kaup-Hasler, die parteifreie Kulturstadträtin, Kay Voges vor, der seit 2010 das im Vergleich kleine Schauspiel Dortmund (60.000 Besucher im Jahr) leitet.

Erst vor zweieinhalb Wochen sei er, so Voges, von der Bestellungsjury gefragt worden, ob er sich nicht bewerben wolle – Monate nach Ende der Frist. Das tat er. Und die Kulturstadträtin jettete nach Dortmund, um sich dessen Inszenierung von Thomas Bernhards „Theatermacher“ anzusehen. Was sie sah, gefiel ihr, dass sie auch in ihrer Presseaussendung über die Maßen (und nicht verifizierbar) jubelte: Unter der Leitung von Voges sei das Schauspiel Dortmund von „Theater Heute“ gleich „dreimal zum Theater des Jahres, er selbst mehrmals zum Regisseur des Jahres gewählt worden“. Was tatsächlich stimmt: Voges wurde mit seiner umjubelten Inszenierung „Die Borderline Prozession“ zum Berliner Theatertreffen eingeladen.