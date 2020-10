Das Volkstheater, derzeit Baustelle, will die Temperatur erhöhen

Alles Weitere will der joviale, gut gelaunte Direktor erst am 2. November bekanntgeben – bei einer Pressekonferenz im Volkstheater. Also in nicht einmal drei Wochen. Wie das gehen soll? Wohl niemand, der am Mittwoch bei der Baustellenführung war, kann sich das vorstellen. Das Gerüst ist zwar wieder weg, die Holzfenster sind renoviert – und die Fassade leuchtet in einem Cremeweiß, das man der ursprünglichen Farbe nachempfunden hat. Aber im Inneren herrscht eher Chaos.