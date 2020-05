Theater an der Wien: Zwei Opern an einem Abend

So gibt es im Theater an der Wien zwei Iphigénien. Jene auf Aulis singt Lenneke Ruiten, jene auf Tauris verkörpert Véronique Gens. Fischer: "Wir spielen da bewusst mit den Zeitebenen. Es gibt Szenen, in denen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft miteinander verschmelzen. " "Völlig puristisch" sei seine Inszenierung, betont der viel gefragte Regisseur. "Wir zeigen eine Welt, die unserer ähnelt. Eine Welt, die aus den Fugen ist. Der Kampf um Öl, Gold, Rohstoffe, Macht, der dazugehörige Krieg bis hin zum IS-Terror, das Schicksal der Kriegsflüchtlinge – all das wollen wir in dieser Arbeit thematisieren. Denn ganz ehrlich gesagt: Ich mache mir um dem Zustand der Welt sehr große Sorgen, ja habe sogar richtig Angst."

Immer wieder greift Fischer bei seinen Produktionen auf griechische Tragödien zurück. Warum? "Diese Tragödien sind einfach die besten Theaterstücke. Da ist bereits alles drinnen, was die Menschheit berührt. Diese Dramen haben ihre Gültigkeit seit mehr als 3000 Jahren. Und sie treffen den Nerv der Zeit oft sogar wesentlich besser als zeitgenössische Stücke", so der zwischen Oper und Sprechtheater pendelnde deutsche Regisseur.

Nach der "Iphigénie" ist wieder das Sprechtheater an der Reihe. Am 18. Dezember hat im Theater in der Josefstadt eine Bühnenfassung der Kameliendame" von Alexandre Dumas Premiere. Fischer: "Erst wollte ich das nicht machen, aber dann hatte ich in einem Traum eine Idee, wie man dieses Sujet doch aktuell umsetzen könnte."