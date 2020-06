Mit 15 Premieren in die neue Saison

Zehn Premieren im Theater an der Wien, fünf in der Kammeroper, konzertante Opernaufführungen sowie Sonderprojekte – an die 150 Vorstellungen bietet Intendant Roland Geyer in der Spielzeit in der kommenden Spielzeit.

Und das, obwohl es in Zukunft keine Sommerproduktion mehr geben wird. Teils auch aus finanziellen Gründen, über die der Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien, Thomas Drozda, gesondert reden will. Geyer: "Natürlich könnte ich wie meine Kollegen mit dem M vor dem Eyer (Staatsopernchef Dominique Meyer und Volksopernchef Robert Meyer, Anm.) jammern, aber ich versuche, das Beste daraus zu machen."

Geyer steht pro Saison ein Budget von 20 Millionen Euro zur Verfügung.

Das bedeutet konkret: Mit Tschaikowskys selten gespielter Oper "Die Zauberin" geht los; Dirigent ist Mikhail Tatarnikov, Christoph Loy inszeniert. Loy wird auch bei einem zweiten Projekt Regie führen: Bellinis "La Straniera" kommt als Doppelpremiere. Eine Premiere mit Edita Gruberova in der Titelpartie, eine Premiere mit Marlis Petersen als Straniera.