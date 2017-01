The xx: Es werde Licht!

Blass ist die Haut, schwarz sind die Haare und zurückhaltend ist die Körpersprache: Popstars stellt man sich anders vor. Aber man kann natürlich alles falsch und genau deshalb richtig machen. Und so genießen The xx einen Sonderstatus in der Branche: Während ihre Kollegen das Scheinwerferlicht suchen, täglich nach Aufmerksamkeit schreien (Hallo! Hier! Bin! Ich!), gehen Romy Madley Croft, Jamie Smith alias Jamie xx und Oliver Sim Kameras und Menschen gerne aus dem Weg.

Groß geworden ist das britische Trio mit seinem in Eigenregie produzierten Debüt "xx" (2009), das weltweit enthusiastisch abgefeiert wurde. Mit ihrer fragilen und reduzierten Mischung aus Depressionspop, unterkühltem R&B und Zeitlupen-Indierock trafen The xx den Nerv der Zeit: Rezension hier, Krise da, Ernüchterung dort.

Nachdem das Meisterwerk mit einem "Mercury Prize" als bestes britisches Album gekrönt wurde, wollten alle etwas von The xx: Rihanna und Kanye West sampelten ihren Sound, Radiohead ließen sich beraten, Damon Albarn, Birdy und Shakira interpretierten ihre Songs.

Nach ihrem ebenso erfolgreichen Zweitwerk "Coexist" von 2012 wollten die Twentysomethings einfach einmal ihr Leben genießen, feiern, sich verlieben oder einfach eigenen Interessen nachgehen: Jamie xx veröffentlichte mit "In Colour" sein erstes Soloalbum, Oliver Sim hielt sich als Model fit und Romy Madley Croft fand ihre Liebe: Die Designerin Hannah Marshall machte ihr soeben einen Heiratsantrag.

Sonne

Für die Produktion des nun vorliegenden, dritten Albums "I See You" haben sich The xx viel Sonne verordnet. Es ging raus aus London und ab nach Texas. Dort ist man nicht nur im Studio gesessen, sondern hat Ausflüge unternommen. "Es war toll, einfach nur herumzufahren, Radio zu hören, und gemeinsam Musik zu teilen. Das hat uns sehr viel gegeben und unsere Arbeit beeinflusst", sagt Jamie xx im Interview. Diesen Urlaub hört man den neuen Songs auch an – sie sind bunter, fröhlicher und tanzbarer als der bisherige Output. "Dangerous" ist etwa ein flotte Nummer für den Club, "Lips" ein von Chören und süßen Melodien getragener Song, der Frühlingsgefühle auslöst. "Performance" ist eine mit Streichern angerührte Ballade, bei der Madley Croft noch einmal traurig sein darf, bevor sie in "I Dare You" erlöst wird. "Wir haben sehr viel Soft Rock gehört", so Sim, "Fleetwood Mac, The Beach Boys, die amerikanische Westküste hat uns insgesamt stark inspiriert. Für mich ist "I See You" ein Album, das am Tag spielt, während die ersten beiden reine Nachtalben waren." Das ist schön für The xx. Und schön anzuhören für alle anderen.

INFO: The xx gastieren am 23. Februar in der Marx Halle (Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien). Hier gibt es Tickets.