Robert Lepage: "Wir müssen einen Event schaffen"

Am Sonntag verwandelt sich die Wiener Staatsoper für einige Stunden in die berühmte Mailänder Scala. Die ist nämlich der Schauplatz, an dem Regisseur Robert Lepage die Oper "The Tempest" des britischen Komponisten Thomas Adès spielen lässt. Dass es bei der bereits in Quebec und an der New Yorker MET – die Staatsoper ist Koproduzent – gefeierten Produktion auch opulent-stürmisch zugeht, liegt auf der Hand. Denn der frankokanadische Theatermagier Robert Lepage ist für seine visionären Bilderwelten bekannt und legt im KURIER-Gespräch ein Bekenntnis ab: "Wir müssen einen Event schaffen, ein Gesamtkunstwerk im Sinne Wagners."

Lepage präzisiert: "Das ist ganz ernst gemeint. Als Theaterschaffende haben wir uns doch ständig die Frage zu stellen: Warum sollten die Menschen ausgerechnet in unsere Aufführung gehen? Überlegen Sie doch, was für einen Aufwand ein Theater-oder Opernbesuch darstellt! Man muss Karten kaufen, die oft nicht billig sind. Man sollte sich schön anziehen, eventuell muss man einen Babysitter engagieren, nachher einen Platz in einem Restaurant bestellen, und oft verbringt man dann viele Stunden in einem Opernhaus, sitzt da, soll zuhören und auch noch mitdenken. Ich finde, da hat die szenische Seite geradezu die Verpflichtung auch für das Auge etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Sonst kann man ja gleich zu Hause bleiben und sich eine CD einlegen."