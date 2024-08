The Smashing Pumpkins: Gefangen im Mittelmaß

Was einem die US-Rocker mit ihrem Albumtitel "Aghori Mhori Mei" ausrichten möchten, lässt sich nicht herausfinden. Es ist aber auch egal bzw. passt zu den ganzen Spinnereien, von denen Sänger und Mastermind Billy Corgan ja so einige auf Lager hat – Stichwort: schwieriger Typ und so.

Die größten Erfolge der Band liegen lange zurück – datieren aus den 90er-Jahren. Über die danach folgenden Launen, breitet man am besten den Mantel des Schweigens. Nach etlichen Irrungen und Wirrungen scheint die Band wieder halbwegs stabil unterwegs zu sein. Stabil sind auch die Songs auf der neuen Platte. Soll heißen: Sie stehen auf einem mächtigen Fundament, das auf bleierne Gitarrenriffs aufbaut. Der Auftakt ("Edin") fällt mächtig aus und klingt eher nach einer Metal- als nach einer Rockband. Corgans prägender Gesang geht bei so vielen übereinanderliegenden Gitarrenspuren fast unter.

Das eher schwach ausfallende Album ist dann noch am besten, wenn The Smashing Pumpkins nicht groß herumexperimentieren, also die Synthesizer in der Ecke stehen lassen ("Goeth The Fall"). Gefangen im Mittelmaß.