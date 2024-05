"The Master's Tools" bei den Festwochen: Eine Hexe verliert den Kopf

Zerriebene Kräuter

Wobei man das so konkret eigentlich nicht festmachen kann. Jedenfalls macht sie (gespielt von Portia) etwas, das man Hexen für gewöhnlich zuschreibt: sie zerreibt und mischt Kräuter an einem Tisch, auf dem schon allerlei Gläser mit tinkturartigem Inhalt stehen. Und dann erzählt sie drei Mal die Geschichte, wie ihre Mutter gestorben ist. Beim ersten Mal kommt die Frau des Sklavenhalters in die Hütte, aus Eifersucht über die Schönheit der Mutter. Deswegen hackt sie ihr den Kopf mit dem Buschmesser ab. Wie er „wie ein Kürbis“ die Stufen hinterplumpst, wird lautmalerisch anschaulich geschildert. Beim zweiten Mal war es ein Sturm, metaphorisch gesehen legt sie dann schon eine (falsche?) Fährte zur zerstörerischen Naturgewalt der Hexenjagd. Es ist die packendste Szene dieses kaum eine Stunde dauernden Monologs: Howard bzw. Schauspielerin Portia lassen mit ihrer nuancierten und immer wieder unberechenbaren Beschreibung und den unheimlichen Geräuschen, die Julian Rozzell Jr. mit Rassel und Co. beisteuert, einen Geisterwald mitten im Theater Hamakom wachsen. Auch hier trägt die Hausherrin Schuld daran, dass eine Blechschindel der Mutter den Kopf abtrennt.