Die verzweifelte Suche nach Identität hinter der Fassade

Die Projektionen seitlich der Fassade mit den zwei erleuchteten Fenstern ergeben ein Triptychon. Und alles zusammen versinnbildlicht den Titel „Parallax“: Erst die Betrachtung eines Objekts aus verschiedenen Blickwinkeln samt Überlagerung ermöglicht räumliches Wahrnehmen. Mundruczós neue Inszenierung zusammen mit dem Proton Theatre, die am Montag ihre bejubelte Uraufführung in der Halle G des Museumsquartiers erlebte, ist auch inhaltlich ein Triptychon: In jedem der drei Akte steht eine andere Figur – Mutter, Tochter, Enkelsohn – im Fokus. Der Mittelteil steht jedoch am Beginn, danach folgt ein zeitlicher Bruch. Mundruczó hat ihn derart umgesetzt, dass der Mund vor Staunen offenbleibt.

Die erste Szene spielt in Budapest 2013: Eine Witwe, verkörpert von Lili Monori, findet sich nur mehr mühsam zurecht. Sie hat vergessen, was sie in ihr Notizbuch schreiben wollte. Und das Häferl mit dem Teebeutel stellt sie ohne Wasser in die Mikrowelle. Dann taucht Léna, ihre Tochter, auf, um die Holocaust-Überlebende zu einer Ehrung abzuholen.